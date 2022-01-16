غداً.. وزير الخارجية الليتواني يزور اربيل

شفق نيوز/ اعلنت حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس، سيقوم في اطار زيارته الى العراق بزيارة اقليم كوردستان ويجتمع مع رئيس الاقليم ورئيس حكومة الاقليم ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الاقليم كل على حدة.

وجاء في بيان لمدير اعلام دائرة العلاقات الخارجية لحكومة اقليم كوردستان عبد الخالق محمد ورد لوكالة شفق نيوز، انه في اطار زيارته الى العراق سيصل وزير الخارجية الليتواني غابريليوس لاندسبيرغيس الى اربيل مبينا انه سيتم استقباله من قبل مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم سفين دزيي.

واضاف البيان ان من المقرر أن يلتقي المسؤول الليتواني على حدة يوم غد الاثنين كلا من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس حكومة الإقليم ومسؤول العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم.