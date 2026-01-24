غداً.. مدارس إقليم كوردستان تخصص الحصة الأولى لدعم "روج آفا"

شفق نيوز- أربيل

وجهت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية كافة بتخصيص الحصة الدراسية الأولى ليوم غدٍ الأحد، لتقديم مادة تعليمية خاصة بدعم الكورد في شمال شرق سوريا (روج آفا).

ووفقاً لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فقد "تقرر أن يقوم كل معلم ومدرس داخل فصله الدراسي بالتركيز على محوريين أساسيين هما أولاً تعزيز قيم حب الوطن والتأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الكوردي في نيل الحرية".

وبحسب البيان فإن المحور الثاني "التأكيد على نهج السلام والتعايش السلمي، مع إبداء الرفض القاطع لأي ممارسات تؤدي إلى ظلم الشعب الكوردي، والتشديد على وحدة الصف في مواجهة أي تهديد يستهدف الوجود القومي".

ويأتي هذا القرار على وقع توتر متصاعد في شمال شرق سوريا خلال الأيام الماضية، على خلفية اشتباكات بين القوات الحكومية السورية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، قبل الإعلان عن تفاهمات جديدة تضمنت هدنة مؤقتة بين الطرفين.

وأثارت تلك التطورات ردود فعل واسعة داخل إقليم كوردستان حيث تظاهر العشرات من المواطنين الكورد في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أمس الجمعة، لمساندة "القضية الكوردية" وما يتعرضون لهم أقرانهم في "روجافا" شمال شرق سوريا.

كما نظم المئات من المواطنين والناشطين والكورد السوريين، في مدينة أربيل، الثلاثاء الماضي، ثلاث وقفات احتجاجية واحدة أمام مقر بعثة الأمم المتحدة، والثانية عند مقر القنصلية الأميركية، والثالثة وسط المحافظة، للمطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف العمليات العسكرية المستمرة في مناطق شمالي سوريا.

من جهته حذر الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، أمس الجمعة، من أي مخطط يهدف الى القضاء على وجود الكورد في المنطقة في ظل الأحداث التي تشهدها سوريا، وقد ألمح الى أنه سيتم التصدي لمثل هكذا برامج ومخططات في حال وجودها.

كذلك وجه مسعود بارزاني، الثلاثاء الماضي، رسالة إلى المجتمع الدولي بخصوص الأحداث في شمال سوريا وروج آفا، والاشتباكات بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية، مطالباً إياهم بالعمل على وقف تلك الاشتباكات فوراً، وإعلان وقف إطلاق نار شامل.

وإلى جانب تلك المواقف أرسلت مؤسسة بارزاني الخيرية، الأربعاء الماضي، قوافل مساعدات إنسانية إلى شمال شرق سوريا، في حين خصصت محافظة دهوك أرقام حسابات بنكية لاستلام التبرّعات لإسناد السكان.

وأكد مدير مكتب دهوك لمنظمة بارزاني الخيرية عبدالوحيد أمين، اليوم السبت، أن فرق المنظمة تواصل لليوم الرابع على التوالي تنفيذ أعمالها الإنسانية داخل الأراضي السورية.

بدورهم أعلن أطباء متطوعون في مدينة السليمانية، اليوم السبت، دعمهم لمنطقة روجآفا كوردستان في سوريا من الناحية الصحية، مطالبين حكومة إقليم كوردستان العراق بتقديم المساندة اللازمة لافتتاح مركز أو مخيم صحي على معبر سيمالكا الحدودي، بهدف تقديم الخدمات الطبية لمواطني روجآفا.