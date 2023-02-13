غداً صرف المستحقات المالية المتأخرة منذ سنوات لفلاحيّ إقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت عضو اللجنة المالية النيابية، نرمين معروف، يوم الاثنين، عن موعد صرف مستحقات فلاحيّ إقليم كوردستان لعامي 2015 و2016.

وقالت النائبة عن محافظة السليمانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "بعد موافقة مجلس الوزراء على دفع المستحقات المالية للفلاحين عن العامين 2015 و2016، تم إبلاغي بصورة رسمية من قبل المديرية العامة لتجارة الحبوب ان وزارة التجارة العراقية ستباشر يوم غد الثلاثاء بصرف الصكوك للفلاحين".

وبينت معروف ان المبلغ الذي سيتم صرفه 272 مليار دينار.

يشار إلى أن الفلاحين في إقليم كوردستان الذين سوقوا محاصيل القمح والشعير لوزارة التجارة لم يتسلموا مستحقاتهم المالية منذ سنوات عدة.