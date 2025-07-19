غداً.. بدء توزيع رواتب اقليم كوردستان واستمرار الصرف للأسبوع المقبل

شفق نيوز- أربيل

كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، يوم السبت، عن مباشرة توزيع رواتب موظفي الإقليم لشهر أيار الماضي، ابتداءً من يوم غد الأحد.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ستقوم، يوم غد الأحد، بإيداع مبلغ 120 مليار دينار، كإيرادات محلية، في حساب وزارة المالية الاتحادية عبر فرع البنك المركزي العراقي في أربيل".

وأضاف أن "وزارة المالية الاتحادية ستقوم يوم الاثنين المقبل بإيداع مبلغ 960 مليار دينار في حساب وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم، كمستحقات رواتب شهر أيار"، مبيناً أن "الوزارة ستباشر بتوزيع الرواتب على الموظفين من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل".

وأشار المصدر، إلى أن "وزارة المالية والاقتصاد ستقوم يوم الأحد الذي يلي هذا الأحد، بإيداع مبلغ آخر قدره 120 مليار دينار، في حساب وزارة المالية الاتحادية، كإيرادات محلية، على أن تقوم الأخيرة بإيداع مبلغ 960 مليار دينار لتغطية رواتب شهر حزيران، حيث سيبدأ توزيع الرواتب في الإقليم من الثلاثاء إلى الخميس في الأسبوع ذاته".

وفي ما يخص رواتب شهر تموز، أوضح أن "وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ستبدأ بتسليم رواتب شريحتين من الموظفين خلال شهر آب، وتحديداً قبل منتصف الشهر"، مضيفاً أن "الوزارة ستدخل في مشاورات مع وزارة المالية الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق جديد بشأن آلية إرسال الرواتب من بغداد، وتسليم حصة الحكومة الاتحادية من الإيرادات المحلية، إضافة إلى مناقشة تفاصيل ملف النفط".

وبحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الخميس الماضي، قضية حل الخلافات والقضايا العالقة بين بغداد واربيل من بينها رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام بإقليم كوردستان.

هذا وصادق مجلس وزراء اقليم كوردستان، الأربعاء الماضي، على تفاهم جديد بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن الرواتب والمستحقات المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان.