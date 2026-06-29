غداً.. انطلاق أولى خطوات توحيد قوات البيشمركة بإشراف التحالف الدولي

شفق نيوز- اربيل

تنطلق، غداً الثلاثاء، أولى الخطوات العملية لتوحيد قوات البيشمركة، عبر دورة تدريبية يشرف عليها التحالف الدولي، في إطار جهود دمج وإعادة هيكلة القوات التابعة لوزارة البيشمركة في إقليم كوردستان.

وقال مصدر مسؤول في وزارة البيشمركة بحكومة إقليم كوردستان، لوكالة شفق نيوز، إن عملية إعادة تنظيم قوات البيشمركة، التي يشرف عليها التحالف الدولي، ستبدأ غداً بفتح دورة تدريبية بعنوان "عملية صنع القرار".

وأوضح المصدر أن الدورة تمثل بداية فعلية لدمج وإعادة هيكلة قوات البيشمركة التي كانت تُعرف سابقاً بوحدات "70" و"80"، ثم أُعيدت تسميتها إلى "المنطقة الأولى" و"المنطقة الثانية"، مشيراً إلى أن الهدف النهائي يتمثل في دمج هذه القوات بالكامل ووضعها تحت المظلة المباشرة لوزارة البيشمركة.

وأضاف أن الدورة التدريبية ستشهد مشاركة مقاتلين من "المنطقة الأولى" و"المنطقة الثانية"، إلى جانب مدربين من التحالف الدولي وضباط ومدربي وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان.

وأطلقت حكومة إقليم كوردستان، في وقت سابق، مشروعاً لإعادة تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة تحت مظلة وزارة البيشمركة، بما يشمل دمج التشكيلات المرتبطة تاريخياً بالحزبين الرئيسيين في الإقليم، وهي الوحدة 80 التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، والوحدة 70 التابعة للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وتستند قوات البيشمركة في وضعها القانوني إلى الصلاحيات الدستورية الممنوحة لإقليم كوردستان في إدارة قواته الأمنية وحرس الإقليم، غير أن واقعها التنظيمي ظل لسنوات منقسماً بين ألوية تابعة مباشرة لوزارة البيشمركة، وأخرى خاضعة لنفوذ الحزبين الرئيسيين.

وبعد ظهور تنظيم داعش عام 2014، تسارعت الجهود الدولية لإصلاح هذه القوات، إذ يعمل التحالف الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، على دعم مشروع استراتيجي لتوحيد البيشمركة من حيث التبعية الإدارية، والتسليح، والعقيدة العسكرية، والهيكل القيادي، وآليات التمويل، وخريطة الانتشار، فضلاً عن التدريب وتلقي الدعم والهبات العسكرية.

ويتألف مشروع الإصلاح من 35 نقطة، أقرها برلمان إقليم كوردستان عام 2018، ويجري تنفيذها عبر فرق مشتركة تضم وزارة البيشمركة ومستشارين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، بهدف تحويل البيشمركة إلى قوة مهنية موحدة تعمل وفق هيكل مؤسسي بعيداً عن الانقسام الحزبي.