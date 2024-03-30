غداً.. الكوادر الصحية في السليمانية تنهي مقاطعتها للدوام الرسمي

شفق نيوز/ أعلن فرع نقابة الكوادر الصحية في محافظة السليمانية، يوم السبت، إنهاء المقاطعة واستئناف العمل في كافة المراكز الصحية غدا.

وقالت النقابة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ، "بعد توزيع رواتب الكوادر الصحية اليوم السبت، سيتم استئناف العمل غدا الأحد في كافة المراكز الصحية لخدمة المواطنين".

وكانت نقابة الكوادر الصحية في السليمانية أعلنت قبل أيام مقاطعة الدوام الرسمي في كافة المراكز الصحية احتجاجا على تأخير صرف رواتب شهر شباط / فبراير المنصرم.