غداً.. الرئيس الإيراني في ضيافة أربيل والسليمانية

شفق نيوز/ أعلن القنصل الإيراني في السليمانية، محمد محموديان، يوم الأربعاء، أن رئيس الجمهورية الإيرانية مسعود بزشكيان، سيقوم بزيارة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم غد الخميس، ثم يتوجه إلى محافظة السليمانية.

وقال محموديان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن بزشكيان سيزور أربيل ثم يتجه إلى السليمانية للقاء المسؤولين في الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأوضح القنصل الإيراني أن بزشكيان، الذي وصل اليوم إلى بغداد على رأس وفد رفيع المستوى، قد التقى مع كبار المسؤولين العراقيين، مضيفاً أن الهدف من هذه الزيارة هو تعزيز العلاقات الثنائية بين إيران والدول المجاورة، وخاصة إقليم كوردستان.

وأشار محموديان إلى أن الوفد الإيراني، بعد الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين وقع عدة مذكرات تفاهم، سيتجه إلى إقليم كوردستان، حيث سيلتقي بزشكيان بكبار المسؤولين في الإقليم.

وبين "سيبدأ زيارته إلى أربيل صباح غد الخميس، قبل أن يتوجه إلى السليمانية ظهراً لعقد اجتماعات مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل جلال طالباني، وعدداً من المسؤولين الحكوميين والحزبيين".

ولفت القنصل الإيراني إلى أن "الرئيس الإيراني سيزور السليمانية وأربيل لتعزيز العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية مع إقليم كوردستان".

وختم بالقول إن زيارة بزشكيان لإقليم كوردستان تحمل رسائل مهمة لجميع الأطراف المعنية.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، صباح اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد تلبية لدعوة رسمية وجهها له رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وهذه أول زيارة خارجية يجريها بزشكيان منذ تسنمه منصب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح محموديان قائلاً إن "الفجوة والاختلافات لا تؤثر على علاقاتنا وصداقتنا، كما قال الرئيس اليوم، فإن العلاقات بين إيران وإقليم كوردستان جيدة ونسعى لتعزيزها بشكل أفضل".

والتقى بزشكيان برئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، كما التقى برئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وورئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان.

وكذلك يتوجه بزشكيان إلى السفارة الإيرانية من أجل حضور اجتماعين، الأول مع التجار الإيرانيين، وكذلك مع الجالية الإيرانية المقيمة في العراق.

ومساء اليوم سيكون الرئيس الإيراني ضيفاً على مائدة العشاء عند تحالف "إدارة الدولة" الذي يتكون من معظم الكتل السياسية الممثلة في مجلس النواب العراقي.

ويوم غد الخميس سيتوجه بزشكيان إلى مدينتي النجف وكربلاء، وبعدها إلى البصرة أقصى جنوبي العراق، ومن ثم إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان.