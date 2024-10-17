غداً الجمعة.. خبر سار لموظفي كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، أن عملية توزيع رواتب الموظفين لشهر أيلول ستبدأ يوم غد الجمعة، الموافق 18 أكتوبر/ تشرين الاول 2024، وستتم على مرحلتين.

وأوضحت الوزارة في بيان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن توزيع الرواتب سيبدأ يوم الجمعة بشكل منتظم، وستستمر العملية حتى يوم الخميس، الموافق 24 أكتوبر/ تشرين الاول 2024، بإشراف مجلس الوزراء.

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتأمين صرف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان بانتظام، وذلك بعد تأخير في الفترة الماضية بسبب التحديات المالية التي يواجهها الإقليم.