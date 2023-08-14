غدا الثلاثاء.. السليمانية تقيم مهرجانها الصيفي وتغلق عدداً من الشوارع الرئيسة

شفق نيوز/ أعلنت رئاسة بلدية السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن عدد من الإجراءات استعدادا لإقامة مهرجان السليمانية الصيفي يوم غد الثلاثاء، أمام واحدة من اقدم واشهر مبانيها التراثية.

وجاء في بيان لرئاسة بلدية السليمانية وردت لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ مواطني المدينة وسائقي المركبات عن إغلاق عدد من الشوارع يوم غد الثلاثاء استعدادا لاقامة مهرجان السليمانية الصيفي، مبينة ان اغلاق الشوارع يبدأ من الساعة الثانية بعد ظهر غد ولغاية الساعة الحادية عشرة ليلا.

وأضاف البيان ان الاغلاق يشمل شارع بيره ميرد ما عدا اتجاه شارع گوران (الاورزدي)، وشارع صابونكران الذي سيغلق تماما أمام حركة السيارات.

ولفت البيان أن المهرجان سيبدأ في الساعة السابعة مساء، من دون تقديم أية تفاصيل أخرى عن فقرات المهرجان.