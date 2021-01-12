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غدا الاربعاء.. تظاهرة لـ"النساء فقط" في مكان غير معلن بالسليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-01-12T10:42:59+0000
غدا الاربعاء.. تظاهرة لـ"النساء فقط" في مكان غير معلن بالسليمانية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة "هيئة النساء المعترضات في السليمانية"، عن انطلاق تظاهرات لـ"النساء فقط" دون أن تفصح عن مكان التظاهرة.

وقالت شنه علي المشرفة على التظاهرة لوكالة شفق نيوز؛ إن "التظاهرة سوف تنطلق غدا الاربعاء الساعة 10 صباحا"، دون ذكر المكان "لكي لا تقوم الجهات الامنية بمنعها"، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان مكان المقرر قبل انطلاقها بوقت قصير.

واشارت إلى ان التظاهرة ستكون بمشاركة الموظفين والمعلمين والمدرسين من النساء فقط، بسبب التعهدات التي وقعها الموظفون من الرجال بعدم التظاهر مستقبلا شرط إطلاق سراحهم.

واكدت علي؛ ان "توقيت التظاهر جاء بعد قرار حكومة الاقليم ببدء الدوام المدرسي في الـ17 من الشهر الجاري"، متساءلة "كيف سيذهب المدرس او المعلم الى المدرسة دون أن يأخذ حقوقه كاملة؟".

وتابعت: "سيكون لنا موقف واحد بخصوص الدوام من عدمه في حال قررت الحكومة بدء الدوام".

وطالبت علي بـ"صرف الرواتب كاملة دون خصم نسبة منها هذه السنة وان لا تكون كسابقاتها من الأشهر التي تأخرت وتم قطع منها بنسب معينة، لان الاوضاع الصعبة التي يمر بها الموظفون كبيرة"، مشيرة إلى أن "الحياة اصبحت جحيما بالنسبة لنا".

يشار وحسب مصادر في وزارة التربية في الإقليم أنها ناقشت في اروقتها؛ بدء العام الدراسي في منتصف الشهر الحالي.

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