غدا الاثنين عطلة رسمية في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم الكوردي الراحل الملا مصطفى بارزاني، سيكون يوم غد الاثنين 14 آذار الجاري عطلة رسمية في جميع الدوائر الرسمية في حكومة اقليم كوردستان.

ووفقا لجدول العطل والمناسبات الرسمية التي تنشرها حكومة الإقليم في موقعها الرسمي، واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فان الاثنين 14 آذار الجاري سيكون عطلة رسمية بمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم الكوردي الراحل الملا مصطفى بارزاني في جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية التابعة لحكومة اقليم كوردستان.

من جهتها اعلنت دائرة الاعلام والمعلومات في حكومة الاقليم في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان يوم غد الاثنين سيكون عطلة رسمية بمناسبة ميلاد بارزاني في جميع دوائر ومؤسسات حكومة اقليم كوردستان.