غداً.. اجتماع مهم بين مسرور بارزاني وبافل طالباني في أربيل

شفق نيوز/ من المقرر أن يجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، ورئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، غدًا الأحد في أربيل، لمناقشة قضايا سياسية مهمة.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع سيركز على تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة، والأوضاع السياسية في الإقليم، بالإضافة إلى التحضيرات للتغييرات المرتقبة والخطوات المستقبلية، فضلًا عن العلاقات بين الإقليم والقوى السياسية المختلفة.

ويأتي لقاء يوم غد، ضمن سلسلة اجتماعات عقدها الوفدان المفاوضان الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة في إقليم كوردستان.

وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان العراق، التي أجريت في شهر تشرين الأول 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكوردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة.

ورغم مرور نحو 5 أشهر على الانتخابات، ما يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.