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غداة اختطافه.. الإفراج عن ناشط سياسي في ديرك بسوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-04T16:44:12+0000
غداة اختطافه.. الإفراج عن ناشط سياسي في ديرك بسوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان على موقعه، يوم الجمعة، بالإفراج عن الناشط السياسي حسام القس بعد نحو 20 ساعة على اختطافه من قبل مسلحين ملثمين في مدينة ديرك ذات الأكثرية الكوردية أقصى شمال شرق سوريا.

وكان مصدر مطلع قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أمس الخميس؛ بأن "ملثمين يستقلون سيارة مغلقة قاموا بالاعتداء بالضرب على حسام القس عضو مكتب الإعلام في جبهة السلام والحرية، واقتادوه بالقوة من أحد المحال في سوق ديرك مع سيارته إلى جهة مجهولة".

والقس هو عضو المكتب الإعلامي للمنظمة الآثورية الديمقراطية المتحالفة مع والمجلس الوطني الكوردي، وتيار الغد السوري، والمجلس العربي في الجزيرة والفرات ضمن جبهة السلام والحرية التي تأسست العام الماضي.

ويعرف عن حسام القس نشاطه الإعلامي المعارض للإدارة الذاتية على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكان القس قد كتب أول أمس على صفحته منشوراً حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها منطقاً منبج: "طبيعي جداً تتوقف حملة التجنيد القسري في منبج فقط .. لأنو منبج فقط هي الّي انتفضت".

وشارك القس في حملة حملت هاشتاغ (#التجنيدالقسريجريمة_حرب) وكتب منشوراً قال فيه "وفق اتفاقية " العمل الإلزامي رقم 29 لعام 1930 والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان".. "لا يمكن إلا للدول أن تطالب بالخدمة العسكرية الإلزامية" كما أنه يشكل جريمة حرب بموجب المادة الثامنة /2 – أ – 5 من نظام روما الأساسي".

وأضاف "كما أن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام 1993، نصت أن التجنيد القسري يعد انتهاكاً للحق في الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية وحرية الحركة، كما قررت أن عمليات "جمع الشباب من الشوارع" تعد تجنيداً قسرياً".

وتسيطر الإدارة الذاتية على منطقة ديرك (المالكية) في شمال شرق سوريا، فيما يتهم المجلس الوطني الكوردي الأجهزة الأمنية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي بالوقوف خلف عمليات خطف واعتقال المعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين.

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