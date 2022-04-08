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غالبيتها نساء .. القبض على مجموعة تمارس السحر والشعوذة في السليمانية (صور)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-08T10:33:08+0000
غالبيتها نساء .. القبض على مجموعة تمارس السحر والشعوذة في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية، يوم الجمعة، بأن مفارز قسم شرطة "رزكاري" ألقت القبض على خمسة أشخاص بينهم ثلاث نساء بتهمة الإحتيال وممارسة السحر والشعوذة وكتابة التعاويذ في عدة أحياء بالمدينة.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنها "وبعد جمع المعلومات اللازمة، والرقابة تم رصد مجموعة من الأشخاص في عدة أحياء في مدينة السليمانية يقومون بأعمال اخذ الفأل، وكتابة التعاويذ ويخدعون المواطنين، وبعد صدور قرار من القاضي تمكنت مفارز قسم شرطة (رزكاري) في عدة حملات من اعتقال خمسة متهمين يمارسون تلك الأفعال".

ووفقا للبيان فإنه أثناء إلقاء القبض على المتهمين ضُبطت بحوزتهم عدة قطع من المعدات المستخدمة في عمليات الإحتيال وكتابة التعاويذ.

وأشار البيان إلى أنه في الوقت الراهن تم توقيف المتهمين الخمسة وهم كل من (ب، ع، غ) مواليد العام 1966، (پ، ر، أ) مواليد العام 1973، (ن، س، أ )، (ح، ح، ع) مواليد العام 1947، (غ، ب، ع) مواليد العام 1956 بأمر من القاضي، منوها إلى ان التحقيقات مستمرة معهم.

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