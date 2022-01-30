"غاز مدفأة" ينهي حياة امرأة وطفلين في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مستشفى طوارئ محافظة السليمانية، اليوم الأحد، بوفاة امرأة وطفلين في إحدى مناطق المحافظة نتيجة اختناقهم "بغاز المدفأة".

وقال مدير طوارئ السليمانية سامان نادر، لوكالة شفق نيوز، إن فرق الطوارئ هرعت بعد نداء وجه اليها ظهر اليوم حول اختناق عائلة بالغاز المصاحب لمدفئة نفطية في منطقة خبات في محافظة السليمانية.

واضاف سامان أن الفرق وبعد وصولها إلى مكان الحادث تبين وفاة امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً وطفل يبلغ من العمر 10 أعوام وطفلة تبلغ من العمر 11 عشر عاما .

وأوضح أن أسباب الوفاة هو الاختناق بالغاز المصاحب لمدفئة المنزل، مشيراً إلى أن جثث الضحايا نقلت إلى دائرة الطب العدلي.