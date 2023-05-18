غارات جوية جديدة تستهدف "العماليين" شمالي دهوك

شفق نيوز/ جددت الطائرات التركية، يوم الخميس، قصفها لمواقع حزب العمال الكوردستاني في جبل متين شمالي دهوك في إقليم كوردستان.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرات التركية شنت غارات مكثفة اليوم على مواقع مسلحي حزب العمال الكوردستاني في سسلة جبل متين المطل على قضاء العمادية شمالي دهوك".

وبين أن "القصف ركز على 4 مواقع وهي وادي سفا، وبلافة، وسكيرى، وسةركةلى، في سفح جبل متين".

يشار الى ان الطائرات التركية كثفت من غاراتها الجوية على هذه المواقع منذ اكثر من اسبوع مستهدفة مخابئ وانفاق يتحصن فيها عناصر من حزب العمال الكوردستاني داخلها.