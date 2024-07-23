غارات تركية وسقوط طائرة مسيرة تُشعل النيران في مزارع وقرى شمال دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في دهوك، مساء اليوم الثلاثاء، بتنفيذ الطائرات التركية غارات مكثفة مستهدفة حزب العمال الكوردستاني، في وقت سقطت طائرة مسيرة تسببت باشتعال النيران في مزارع وقرى شمال المحافظة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الطائرات الحربية التركية شنت غارات جوية على مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في مناطق بجبل كارة المطل على قضاء العمادية شمال المحافظة.

وأضاف المصدر، ان القصف ركز على قرية سبيندار الواقعة عند سفح الجبل بالاضافة الى تعرض المنطقة الجبلية المطلة على القرية لقصف عنيف.

وفي سياق متصل أفاد شهود عيان، بأن طائرة مسيرة سقطت في محيط قرية كوناي التابعة لقضاء العمادية، مما أسفر عن اشتعال النيران في عدد كبير من الأشجار المعمرة ومزارع القرويين.

وتأتي هذه الغارات في إطار التصعيد المستمر بين القوات التركية وحزب العمال الكوردستاني مما يزيد من معاناة السكان المحليين ويعرض مناطقهم لخطر الدمار والتهجير.