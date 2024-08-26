غارات تركية مكثفة تستهدف العماليين شمال دهوك.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن الطائرات الحربية التركية نفذت غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في سلسلة جبل متين الذي يطل على قضاء العمادية شمال محافظة دهوك.

ووفقا للمصدر، الذي تحدث الى وكالة شفق نيوز، فقد تعرضت مناطق محيطة لقرى بلافة وكوهرزي في منطقة نهيلي لقصف عنيف دون توفر معلومات دقيقة عن حجم الخسائر.

تجدر الاشارة الى ان هذه المنطقة تتعرض بشكل يومي ولأكثر من شهرين متواصلين لقصف جوي ومدفعي من قبل القوات التركية التي تسعى للسيطرة على نقاط استراتيجية في جبل متين.

وفي المقابل تواصل عناصر حزب العمال الكوردستاني المتحصنة في الكهوف والأنفاق التي حفرتها في الجبل شن هجمات متفرقة على القوات التركية بين الحين والآخر.

ويرى المراقبون أنه في ظل تصاعد التوترات يبقى الوضع في المنطقة مقلقا مع استمرار العمليات العسكرية بين الجانبين دون بوادر لحل قريب وسط استمرار القصف والهجمات المتبادلة التي تعمق من معاناة السكان المحليين وتزيد من تعقيد الأوضاع الانسانية مما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لوقف التصعيد وحماية المدنيين من ويلات الصراع المستمر.