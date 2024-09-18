غارات تركية تستهدف موقعاً في السليمانية وتتسبب بحرائق واسعة

شفق نيوز/ شنت الطائرات الحربية التركية، مساء الأربعاء، غارات جوية على منطقة جبال آسو ضمن حدود قضاء بشدر بمحافظة السليمانية، ما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة في الغابات والأراضي الزراعية.

وقال مسؤول محلي لوكالة شفق نيوز: "إن القصف استهدف على ما يبدو موقعاً لحزب العمال الكوردستاني، من دون معرفة حجم الأضرار التي تسببت بها الغارات حتى الآن، إلا أن النيران اندلعت في النباتات والغابات المحيطة بالمنطقة، ألحقت أضراراً جسيمة بالبيئة والطبيعة هناك".

تعاني المناطق الحدودية في إقليم كوردستان من توترات مستمرة بسبب الصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني وتشن تركيا بشكل متكرر غارات جوية على مناطق حدودية داخل العراق، تستهدف مواقع تابعة لحزب العمال، مما يؤدي غالبًا إلى خسائر في البيئة والبنية التحتية الزراعية.