عين على الزراعة وأخرى على السياحة .. حكومة الإقليم تستأنف العمل ببركة مياه (باني ماران)

شفق نيوز / أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عن استئناف العمل ببركة (باني ماران) المائية بعد وصول نسبة الإنجاز فيها إلى 75٪، فيما كشفت عن الاستعداد لإنشاء 20 بركة أخرى مماثلة لخزن مياه الأمطار ومواجهة الكوارث الطبيعية وتشجيع السياحة.

وقالت دائرة العلاقات والإعلام في حكومة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "البركة المائية تقع في ناحية شورش بقضاء كويسنجق، ويبلغ ارتفاعها 16 متراً وطولها 60 متراً، وتجاوزت كلفتها 550 مليون دينار".

ونقل البيان عن مدير ري أربيل ريبوار حسن قوله، إنه "بعد توقف إنشاء بركة باني ماران، استؤنف العمل في المشروع مجدداً اعتباراً من تشرين الأول 2022 الماضي".

وعن فوائد البركة، أوضح مدير ري أربيل: "ستخزن هذه البركة كميات كبيرة من المياه مما ينعكس إيجاباً على الري والأراضي الزراعية المحيطة بها"، مبينا انه إلى جانب فائدتها لسكنة قرى المنطقة تجاه تربية الحيوانات، ستعمل البركة أيضاً على رفع نسبة المياه الجوفية، وبعد الانتهاء من إنشائها ستصبح المنطقة سياحية".

وتابع الموقع أن "هناك الآن 20 بركة أخرى في طور التخصيص والمناقصة"، مبينا أنه "سبق وأن قررت حكومة إقليم كوردستان بناء عدة برك لخزن مياه الأمطار والحد من تأثيرات السيول والفيضانات، وقد أُنجز بعض منها بالفعل".