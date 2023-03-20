عيد "نوروز" في أربيل.. احتفالات واسعة (صور)

شفق نيوز / انطلق عصر الاثنين، المهرجان العام لحفل عيد نوروز، في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، وذلك بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين في الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الحفل يبدأ بإيقاد شعلة نوروز إيذانا باستقبال العام الكوردي الجديد، وذلك وسط حضور جماهيري لافت، في شوارع المدينة، وانتشار البهجة على محيا المواطنين.

ويحتفل أكثر من 300 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن ملايين الكورد في أجزاء كوردستان الأربعة، في 21 مارس/ آذار من كل عام بعيد نوروز الذي يعني باللغة الكوردية "اليوم الجديد"، ويعتبر عيد رأس السنة لدى الكورد، ويوافق يوم الاعتدال الربيعي في التقويم الميلادي.

وهنأ الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، يوم الاثنين، الشعب الكوردي والعالم بمناسبة قدوم أعياد نوروز، بالقول: ‏سنة جديدة سعيدة لشعب كوردستان ولكل من يحتفل بعيد نوروز في جميع أنحاء العالم، مردفاً: "أود أن أنقل تحياتي من القلب إلى قوات البيشمركة وأهالي شهدائنا وأحبائهم، وأتمنى أن يجلب العام القادم المزيد من السلام والفرح للعالم".