عودة 85 عائلة نازحة من مخيمات دهوك إلى سنجار.. صور

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، يوم الاثنين، عن عودة 85 عائلة نازحة من مخيمي شاريا وبيرسفي إلى مدينة سنجار ضمن المرحلة السادسة من برنامج عملية العودة.

وأكد مدير الدائرة ديان جعفر لوكالة شفق نيوز، أن عملية العودة تسير ببطء شديد حيث بدأ برنامج العودة منذ نحو سنتين وحتى الآن عادت الى سنجار فقط 290 عائلة.

وأشار جعفر، الى أن المساعدات التي تقدمها منظمة "إي أو يم"، التي تدير مشروع عملية العودة تراجعت بشكل كبير حيث اقتصرت على تغطية تكاليف النقل، والتي تقدر بحوالي 1240 دولار أمريكي لكل عائلة عائدة.

وأكد جعفر أن الحل الوحيد لعودة جميع النازحين من مخيمات محافظة دهوك إلى سنجار هو تنفيذ اتفاقية سنجار الموقعة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.