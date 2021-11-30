عودة 1872 مهاجراً إلى إقليم كوردستان بعد فشل الوصول إلى أوروبا

شفق نيوز/ أعلنت دائرة المعلومات والاعلام في حكومة إقليم كوردستان، أن عدد المهاجرين الكورد الذين عادوا طوعًا إلى الإقليم من بيلاروسيا بلغ 1872 مهاجراً.

وقالت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الرحلات مستمرة للراغبين بالعودة من الحدود البيلاروسية.

واضاف ان عدد وجبات عودة المهاجرين الكورد كانت خمس وجبات الأولى شملت عودة 424 مواطناً والثانية 176 مواطناً والثالثة شملت عودة 432 مواطناً اما الوجبة الرابعة فشملت 420 مواطناً والاخيرة كانت 420.

واشار البيان أن حكومة الإقليم مستمرة في مساعدة المهاجرين الكورد في عودتهم الطوعية إلى أراضي البلاد.

وأعلنت الرئاسة البيلاروسية وجود قرابة سبعة آلاف مهاجر في البلاد، بينهم عالقون على الحدود مع بولندا التي ترفض السماح لهم بالعبور إلى بقية الدول الاوروبية.