عودة إنتاج الكهرباء إلى طبيعتها في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، أن ضغط الغاز عاد في محطات توليد الطاقة إلى وضعه الطبيعي عند الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن شركة دانة غاز أكملت أعمال الإصلاح في حقل "كورمور" وعاد مستوى إنتاج الكهرباء إلى طبيعته لينتج الآن 3,750 ميغاوات من الكهرباء.

وكانت الوزارة قد اعلنت، مساء امس الجمعة، عن تخفيض إنتاج الطاقة الكهربائية بمقدار 750 ميغاواط، نتيجة تقليل ضغط الغاز في حقل كورمور ضمن عمليات تطوير الحقل.