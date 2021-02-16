عودة مطار أربيل للعمل بعد توقف دام لساعات بسبب قصف صاروخي (تحديث)

شفق نيوز/ أعلنت إدارة مطار أربيل في اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، عودة المطار إلى العمل.

وذكرت إدارة المطار في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ "أعيد فتح مطار أربيل الدولي اليوم في تمام الساعة 12:00 ظهرا ، واستؤنفت جميع الرحلات والحركات بشكل طبيعي".

وكان مدير مطار أربيل أحمد هوشيار قال لوكالة شفق نيوز في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أن "حركة الملاحة الجوية والرحلات ما زالت معلقة في المطار، وإننا حالياً نقيّم الإضرار التي خلفها القصف".

واستهدف القصف مطار أربيل عبر صاروخين.

وبالإضافة إلى المطار، استهدف القصف الصاروخي احياء سكنية، وتسبب بمقتل شخص، وإصابة آخرين بينهم جندي امريكي.

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح، القصف بالتصعيد الخطير، كما وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة تحقيقية مشتركة مع الإقليم لإعتقال المتورطين.

كما أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن غضب الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الصاروخي، وتعهد بتقديم الدعم لجميع الجهود للتحقيق ومحاسبة المسؤولين.

في وقت دعا فيه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في بيان، مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بأن تأخذ مخاطر هذا الهجوم على محمل الجد، وأن تعملا على إنهاء المخاطر التي تشكل تهديدا على أرض إقليم كوردستان عن طريق مساعدة الحكومة العراقية في تنفيذ الدستور العراقي وخاصة المادة 140.