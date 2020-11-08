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عودة حركة التبادل السياحي بين كوردستان وايران الى طبيعتها

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-08T20:19:09+0000
عودة حركة التبادل السياحي بين كوردستان وايران الى طبيعتها

شفق نيوز/ اعلنت سلطات معبر حاج عمران الدولي، اليوم الأحد، عن عودة حركة السياحة بين اقليم كوردستان وايران الى طبيعتها، بشرط إجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا للسياح القادمين الى الاقليم.

وجاء في بيان لقسم الإعلام والعلاقات في المعبر ورد لوكالة شفق نيوز، ان السائحين من الاقليم الى ايران وبالعكس يتوجب عليهم إجراء فحص فيروس كورونا.

واضاف البيان ان مواطني اقليم كوردستان الذين يرغبون بزيارة ايران يتوجب ان يكون معهم شهادة فحص كورونا مع تأشيرة الدخول إلى إيران وكذلك عندما يعودون لاقليم كوردستان سيجرى لهم فحص كورونا في الحدود مرة أخرى.

واشار البيان الى ان الذين يرغبون بزيارة الاقليم وبعد إجراء فحص فيروس كورونا وتنفيذ الإجراءات الصحية بامكانهم الدخول لأراضي الإقليم.

وتابع البيان أنه في نهاية شهر شباط وبسبب تفشي فيروس كورونا قامت حكومة اقليم كوردستان بإغلاق الحدود بوجه السياح، ما زالت جميع النقاط الحدودية الاخرى في الاقليم ماعدا معبر حاج عمران لا تسمح بحركة السياح من وإلى الإقليم.


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