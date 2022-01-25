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عودة حركة التبادل التجاري بين كوردستان وسوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-25T13:46:17+0000
عودة حركة التبادل التجاري بين كوردستان وسوريا

شفق نيوز/ عادت الحركة التجارية بين اقليم كوردستان وسوريا الى طبيعتها، يوم الثلاثاء، عن طريق معبريّ سيمالكا -فيشخابور الحدودي، بعد إغلاقهما لنحو 40 يوماً.

وقال مصدر من داخل المعبر لوكالة شفق نيوز، إن "حركة التبادل التجاري عادت الى طبيعتها بعد 40 يوما من اغلاق المعبر بسبب هجوم لمناصري حزب العمال الكوردستاني على جهة فيشخابور".

واشار الى ان "اكثر من 80 شاحنة تجارية كانت بانتظار فتح الطريق لنقل السلع والبضائع الى داخل الاراضي في شمال شرق سوريا".

واوضح المصدر انه "تم السماح للمواطنين السورين العالقين بين الجانبين بالعبور".

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