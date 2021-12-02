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عودة الوجبة السادسة من المهاجرين إلى إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-02T06:26:13+0000
عودة الوجبة السادسة من المهاجرين إلى إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، عن موعد عودة الوجبة السادسة من المهاجرين العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا إلى الإقليم.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية بحكومة إقليم كوردستان خلال بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن من المقرر ان تصل اليوم الخميس الوجبة السادسة من المهاجرين ، من الذين سجلوا أسماءهم للعودة إلى ديارهم طواعية.

واضاف البيان، ستصل الوجبة السادسة إلى مطار أربيل الدولي عند الساعة الخامسة مساء.

وأشار البيان إلى أن الوجبة السادسة تضم 430 مهاجراً، بينهم عدد من الأطفال، وستنطلق من مطار مينسك صوب مطار أربيل.

وأكد البيان أن بعض المهاجرين كانت لديهم مشاكل في جوازات سفرهم، وقد تم إرسالها إلى إقليم كوردستان اليوم لمعالجتها.

وبلغ عدد العائدين من المهاجرين الكورد طوعًا إلى إقليم كوردستان 1872 مهاجراً.

وأعلنت الرئاسة البيلاروسية وجود قرابة سبعة آلاف مهاجر في البلاد، بينهم ألفان على الحدود مع بولندا.

وشهد الإقليم في الأشهر الماضية هجرة عدد من المواطنين إلى بيلاروسيا سعياً للوصول إلى أوروبا، إلى أن السلطات البولندية منعت مرورهم عبر اراضيها.

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