سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

عودة الهدوء إلى بلدة عين عيسى بعد أيام من الاشتباكات والقصف

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-23T17:26:26+0000
عودة الهدوء إلى بلدة عين عيسى بعد أيام من الاشتباكات والقصف

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية، يوم الاربعاء، بعودة الهدوء إلى بلدة عين عيسى بعد أيام من الاشتباكات والقصف على البلدة الواقعة شمال سوريا.

وقال مصادر من داخل بلدة عين عيسى، لوكالة شفق نيوز، إنّ حركة الأهالي باتت شبه طبيعية داخل البلدة مع التخوف من تكرار قصف الفصائل الموالية لتركيا على البلدة حيث عاد الهدوء نسيباً بعد توقف القصف والاشتباكات منذ مساء الاثنين، مبينة أن النازحين بدأوا بالعودة إلى منازلهم وفتح محالهم التجارية.

وأضافت المصادر أنّه كان من المقرر تسيير قافلة من المدنيين برفقة القوات الروسية على الطريق  الدولي M4 من بلدة عين عيسى باتجاه بلدة تل تمر، وبعد انتظار المدنيين لساعات تم إلغاء تسير القافلة دون توضيح الأسباب من قبل الضامن الروسي.

يذكر أنّ الفصائل الموالية لتركيا بدأت قصفها على عدة قرى من الريف الشرقي لبلدة عين عيسى أعقبها اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية وأوقعت عدد من القتلى والجرحى من الطرفين خلال عشرة الأيام الماضية .

related

نزوح لأهالي عين عيسى مع قصف تركي مكثف

Date: 2020-12-06 17:57:22
نزوح لأهالي عين عيسى مع قصف تركي مكثف

"قسد" ترفض تسليم بلدة استراتيجية لقوات النظام السوري

Date: 2020-12-07 18:05:07
"قسد" ترفض تسليم بلدة استراتيجية لقوات النظام السوري

اتفاق على إنشاء نقاط مراقبة روسية جديدة في مناطق الإدارة الذاتية

Date: 2020-12-09 14:57:17
اتفاق على إنشاء نقاط مراقبة روسية جديدة في مناطق الإدارة الذاتية

الإدارة الذاتية.. احتجاجات تندد بالهجوم التركي على عين عيسى (صور)

Date: 2020-12-21 18:49:26
الإدارة الذاتية.. احتجاجات تندد بالهجوم التركي على عين عيسى (صور)

فصائل موالية لتركيا تستأنف قصف منطقة عين عيسى

Date: 2020-12-21 20:21:32
فصائل موالية لتركيا تستأنف قصف منطقة عين عيسى

15 قتيلاً وعشرات الجرحى في اشتباكات عنيفة شمالي سوريا

Date: 2020-11-24 11:33:30
15 قتيلاً وعشرات الجرحى في اشتباكات عنيفة شمالي سوريا