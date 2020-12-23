عودة الهدوء إلى بلدة عين عيسى بعد أيام من الاشتباكات والقصف

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية، يوم الاربعاء، بعودة الهدوء إلى بلدة عين عيسى بعد أيام من الاشتباكات والقصف على البلدة الواقعة شمال سوريا.

وقال مصادر من داخل بلدة عين عيسى، لوكالة شفق نيوز، إنّ حركة الأهالي باتت شبه طبيعية داخل البلدة مع التخوف من تكرار قصف الفصائل الموالية لتركيا على البلدة حيث عاد الهدوء نسيباً بعد توقف القصف والاشتباكات منذ مساء الاثنين، مبينة أن النازحين بدأوا بالعودة إلى منازلهم وفتح محالهم التجارية.

وأضافت المصادر أنّه كان من المقرر تسيير قافلة من المدنيين برفقة القوات الروسية على الطريق الدولي M4 من بلدة عين عيسى باتجاه بلدة تل تمر، وبعد انتظار المدنيين لساعات تم إلغاء تسير القافلة دون توضيح الأسباب من قبل الضامن الروسي.

يذكر أنّ الفصائل الموالية لتركيا بدأت قصفها على عدة قرى من الريف الشرقي لبلدة عين عيسى أعقبها اشتباكات عنيفة مع قوات سوريا الديمقراطية وأوقعت عدد من القتلى والجرحى من الطرفين خلال عشرة الأيام الماضية .