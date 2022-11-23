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عودة اللغة الكوردية لمخاطبات صحة كركوك.. اربيل تعده "تصحيحاً" من قبل بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-23T19:26:38+0000
عودة اللغة الكوردية لمخاطبات صحة كركوك.. اربيل تعده "تصحيحاً" من قبل بغداد

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن إعادة اعتماد اللغة الكوردية في المخاطبات الرسمية لدائرة صحة كركوك، معتبرة ذلك "تصحيحاً" لحل المشاكل بين بغداد وأربيل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد إزالة اللغة الكوردية من دائرة صحة كركوك، قمنا كهيئة عامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم على الفور بالتواصل مع جميع الكتل الكوردستانية في بغداد ومع جميع الأطراف ذات العلاقة في هذا العمل غير الدستوري".

وأضافت "لحسن الحظ، وبعد جهود الكتل الكوردية واستجابة الحكومة العراقية الجديدة، قررت وزارة الصحة إعادة اللغة الكوردية إلى الكتب الرسمية، كما هو مذكور في المادة الرابعة من الدستور".

وتابعت "بصفتنا الهيئة العامة للمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم، نعتقد أنه في أي وقت، وبعيدا عن المزايدة، سادت الروح الوطنية العالية، حيث يقترب شعبنا من تحقيق امنياته، وهذا الجهد هو نتيجة نضالنا المشترك، ونأمل أن يحقق النضال المشترك لجميع الكتل في بغداد مستقبلاً النقاط النهائية من جدول أعمال رئيس الحكومة محمد شياع السوداني المقرر".

وأشارت الهيئة إلى أن "هذا التصحيح بداية جيدة لحل المشاكل الأخرى وتنفيذ كامل أجندة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ونرى من الضروري أن نشكر وزارة الصحة العراقية على جعل الدستور أساسا لحل المشاكل".

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