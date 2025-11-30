عودة الكهرباء الوطنية إلى طبيعتها ولمشروع "روناكي" بواقع 24 ساعة في كوردستان

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن عودة التيار لوضعه الطبيعي ولمشروع "روناكي" أيضا، في كافة مدن الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكهرباء الوطنية عادت إلى وضعها الطبيعي وإعادة تزويد مشروع "روناكي" بالكهرباء على مدار 24 ساعة".

وكانت وزارة الكهرباء في اقليم كوردستان، أعلنت صباح اليوم، استئناف عمليات ضخ الغاز من حقل غاز كورمور إلى محطات إنتاج الطاقة في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان، إنه في تمام الساعة الثانية من صباح اليوم، تم استئناف نقل الغاز من حقل كورمور إلى محطات الكهرباء.

وأضاف البيان، أنه ستتم إعادة تشغيل محطات الكهرباء، مشيرا إلى أن وضع الكهرباء يشهد تحسنًا ملحوظًا، وسيعود الوضع إلى طبيعته تمامًا خلال 24 ساعة.

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من الشهر الجاري، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.