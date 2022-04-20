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عودة الاشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال شمالي دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-20T18:50:53+0000
عودة الاشتباكات بين الجيش التركي وحزب العمال شمالي دهوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري في إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، بتجدد الاشتباكات بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني شمالي محافظة دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "اشتباكات مسلحة اندلعت، مسا ءاليوم، بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني في سلسلة جبل متين المطل على قضاء العمادية".

وبين ان "طائرات هليكوبتر تركية شاركت في المعارك  الجارية الان في منطقة نيهلي ومحيط ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك".

واطلق الجيش التركي، أمس الأول الاثنين، عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية لملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

وأبلغت وزارة الخارجية العراقية يوم امس الثلاثاء، السفير التركي لدى بغداد "احتجاجا شديد اللهجة" بسبب العملية العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي في مناطق من إقليم كوردستان وشمالي العراق.

وكانت مناطق نيروريكان ودوسكى زورى، قد تعرضت منذ 13 يوماً الى قصف مكثف لقواعد حزب العمال الكوردستاني في تلك المناطق.

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