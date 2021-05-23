عودة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية خلال آخر 24 ساعة في إقليم كوردستان عودة ارتفاع الإصابات بعد انخفاض ملحوظ في معدل الإصابات والوفيات يوم أمس.

وقالت وزارة صحة الاقليم في للموقف الوبائي إنها سجلت 747 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: ٢١١ أربيل، ٣٥١ السليمانية، ٩٨ دهوك، ١٤حلبجة، ٦٧ كرميان، 6 رابرين.

وأشار البيان إلى تعافي 776 مريضا وكالاتي: 286 أربيل، 220 السليمانية، 210 دهوك، 16 حلبجة، 39 كرميان، 5 رابرين.

ونوه البيان إلى تسجيل 10 حالات وفاة وكما يأتي: 3 أربيل 1 السلمانية، 4 دهوك، 1 كرميان، 1 رابرين.

شفق نيوز/ سجلت المختبرات الطبية خلال آخر 24 ساعة في إقليم كوردستان عودة ارتفاع الإصابات بعد انخفاض ملحوظ في معدل الإصابات والوفيات يوم أمس.

وقالت وزارة صحة الاقليم في للموقف الوبائي إنها سجلت 747 إصابة جديدة توزعت على هذا النحو: ٢١١ أربيل، ٣٥١ السليمانية، ٩٨ دهوك، ١٤حلبجة، ٦٧ كرميان، 6 رابرين.

وأشار البيان إلى تعافي 776 مريضا وكالاتي: 286 أربيل، 220 السليمانية، 210 دهوك، 16 حلبجة، 39 كرميان، 5 رابرين.

ونوه البيان إلى تسجيل 10 حالات وفاة وكما يأتي: 3 أربيل 1 السلمانية، 4 دهوك، 1 كرميان، 1 رابرين.

وأجملت الصحة في بيانها حالات الإصابة منذ تفشي الوباء ولغاية الآن في إقليم كوردستان بـ ١٦٥٤٥٨.