عودة اجواء الشتاء.. كوردستان على موعد مع موجة جديدة من الامطار والثلوج

شفق نيوز/ توقع راصد جوي كوردي، اليوم السبت، أن تشهد مناطق اقليم كوردستان موجة جديدة من الامطار والثلوج تنخفض فيها درجات الحرارة لما دون معدلاتها خلال اليومين المقبلين.

وقال "شالا هيدايت" في منشور له عبر موقع فيسبوك، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن سماء مختلف المناطق في الاقليم تبقى اليوم السبت مابين شبه غائم وغائم كلي، متوقعاً في ذات الوقت زخات خفيفة ومؤقتة من الامطار مع فرصة لتساقط الثلوج على بعض المناطق الجبلية الحدودية.

وأضاف هيدايت، أن الطقس سيشهد يوم غد الاحد المزيد من تكاثف الغيوم مع تساقط كميات من الامطار في بعض المناطق وبقاء درجات الحرارة منخفضة، مرجحاً زيادة في سرعة الرياح مع حصول تصاعد للغبار بشكل خفيف لتنتهي مع قدوم موجة اخرى من الامطار.

واوضح، أن ليلة الاحد على الاثنين ستتعرض مناطق الاقليم لموجة اخرى من الامطار والثلوج تشمل جميع المناطق بما فيها كرميان، فضلا عن محافظة كركوك، مبيناً أن الموجة قادمة من البحر المتوسط تنقلب فيه الاجواء الى اجواء شتوية.

وتعرضت مناطق في العراق واقليم كوردستان يوم الخميس الماضي إلى عواصف ترابية أدت إلى انخفاض مستوى الرؤية وتسببت باختناق المئات من المواطنين الذي دخلوا المستشفيات لتلقي المساعدة الطبية.