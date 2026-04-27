عواصف تضرب أربيل ودهوك وتخلف أضراراً بالممتلكات وشبكات الكهرباء (صور)

شفق نيوز- أربيل/دهوك

تسببت العواصف الشديدة والأمطار الغزيرة التي ضربت إقليم كوردستان، فجر اليوم الاثنين، بأضرار مادية في الممتلكات الخاصة وشبكات الكهرباء، وسط تحركات ميدانية للفرق الفنية لمعالجة الأضرار وإعادة الخدمات المتضررة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الرياح العاتية في أربيل أدت إلى انهيار جدار محطة لتعبئة الوقود، ما أسفر عن تعرض أربع سيارات كانت متوقفة في الموقع لأضرار متفاوتة.

وأضاف أن الأحوال الجوية المتطرفة تسببت أيضاً بسقوط محولة كهربائية في حي (بهاري نوێ) بمدينة أربيل، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن جزء كبير من سكان الحي.

وأشار إلى أن الفرق الفنية والهندسية باشرت أعمالها للسيطرة على الموقف وإعادة الخدمات إلى طبيعتها بعد انحسار موجة الرياح.

وفي السياق ذاته، أفاد مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، بأن "فرق الصيانة التابعة لوزارة الكهرباء انتشرت منذ ساعات الصباح في مواقع الأعطال لإصلاح المحولات المتضررة وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتأثرة".

وفي قضاء العمادية بمحافظة دهوك، تسببت العواصف الرعدية والصواعق بأضرار في شبكات الكهرباء وعدد من المحولات، فيما باشرت فرق وزارة الكهرباء حملات صيانة لإصلاح الأضرار وإعادة الخدمة إلى المناطق المتضررة.