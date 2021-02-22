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عن هجوم أربيل.. داخلية كوردستان: داعش ليست الجماعة الإرهابية الوحيدة في العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-22T09:49:01+0000
عن هجوم أربيل.. داخلية كوردستان: داعش ليست الجماعة الإرهابية الوحيدة في العراق

شقق نيوز/ خلص وزير داخلية إقليم كوردستان، ريبر أحمد، يوم الاثنين، تعقيباً على القصف الذي استهدف أربيل مؤخراً بالقول إن "داعش ليست الجماعة الإرهابية الوحيدة في العراق".

وتعرضت اربيل الاثنين (١٥ شباط ٢٠٢١) لقصف بعدة صواريخ، اثنان منهما سقطا في مطارها الدولي، والبقية في أحياء سكنية وقرب بعثات دبلوماسية، ما تسبب بمقتل شخص، وإصابة آخرين بينهم جندي أميركي.

وأوضح أحمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الجماعة التي استهدفت مطار أربيل، استفادت من المعاملة الجديدة لنقاط التفتيش، وأحدثت خرقاً أمنياً"، لافتا إلى أن "هذه العملية تؤكد أن داعش ليست الجماعة الارهابية الوحيدة في العراق، وإنما هناك جماعات أخرى".

ولفت إلى أن "القضاء على الجماعات التي تستهدف المطارات والبعثات الدبلوماسية، بحاجة إلى عمل مشترك بين أربيل وبغداد والتحالف الدولي".

وأشار وزير داخلية الإقليم، إلى أن "لجنة مشتركة شكلت بين رئيس الحكومة مسرور بارزاني ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فضلا عن لجنة أخرى جاءت من بغداد وأجرت تحقيقا بالهجوم، وبانتظار تنفيذ مقررات هذه اللجنة، واعتقال المتهمين في الهجوم".

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