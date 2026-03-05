عن طريق السعودية.. كوردستان تجلي مواطنيها العالقين في الإمارات

شفق نيوز- أربيل

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الخميس، عن حصولها على تسهيلات لإعادة مواطنيها العالقين في دولة الإمارات، وذلك عن طريق التعاون مع المملكة العربية السعودية، ومنحها سمات دخول عن طريق حدودها مع الإمارات، والانتقال إلى منفذ عرعر.

وقالت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة إقليم كوردستان لإعادة المواطنين العالقين، قامت دائرة العلاقات الخارجية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الاتحادية، بالعمل على تأمين عودة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في دولة الإمارات العربية المتحدة بسبب الظروف الراهنة".

ولفتت إلى أن "المملكة العربية السعودية قامت مشكورة بفتح حدودها أمام الراغبين في العودة عبر منفذ عرعر الحدودي، دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، حيث يمكنهم القدوم مباشرة من الإمارات إلى السعودية، والحصول على التأشيرة عند منفذ البطحاء الحدودي، ومن ثم التوجه إلى منفذ عرعر ومنها إلى العراق وإقليم كوردستان".

وبينت الدائرة أنه "بإمكان المواطنين المتواجدين في الإمارات والراغبين في العودة، الاستفادة من هذه الفرصة وهذه الإجراءات للعودة بسلام".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الخميس، عن حصولها على موافقة المملكة العربية السعودية، لتسهيل منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين، مباشرة عند المنافذ الحدودية، خاصة منفذ عرعر.

