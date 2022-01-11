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عن تواجد "العماليين" في الحدود.. البيشمركة: حمايتها مسؤولية اتحادية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-11T08:36:46+0000
عن تواجد "العماليين" في الحدود.. البيشمركة: حمايتها مسؤولية اتحادية

شفق نيوز/ أكدت وزارة البيشمركة، اليوم الثلاثاء، أن حماية الحدود الدولية مسؤولية الحكومة الاتحادية وخارج صلاحياتها في إشارة الى مشكلة تواجد حزب العمال الكوردستاني في الأراضي العراقية وممارساته.

وقال امين عام الوزارة جبار ياور لوكالة شفق نيوز، إن "واجبات البيشمركة محاربة ومطاردة داعش والتنظيمات الإرهابية ولا شأن لها بحماية او مسؤولية الحدود العراقية الممتدة مع سوريا وتركيا وايران بحسب الدستور العراقي"، مشيرا الى ان "مشكلة وجود حزب العمال الكوردستاني في الأراضي العراقي شأن يخص الحكومة والقوات الاتحادية".

ولفت ياور الى "وجود 3 الوية فيما يسمى "المنطقة الأولى" لشرطة الحدود في مناطق إقليم كوردستان لتأمين وحماية الحدود مع تركيا وايران وسوريا وتخضع لادارة ومسؤولية الحكومة الاتحادية من حيث الإدارة و والعمل والحركات والرواتب".

واختتم حديثه بأن "مسؤولياتنا محاربة الإرهاب بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية".

وتعد قضية تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني"PKK" ابرز المشاكل التي تهدد الامن والاستقرار في اطراف محافظة نينوى غربي العراق وتسبب بخروقات وتجاوزات للقوات التركية داخل الأراضي العراقي لمطاردة عناصر "PKK" وخلفت العمليات التركية ضحايا ومصابين من المدنيين.

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