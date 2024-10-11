عنصر من البيشمركة يحصل على جائزة امريكية لأفضل مدرب للكلاب على كشف المتفجرات (صور)

شفق نيوز/ أفادت وزارة البيشمركة، يوم الجمعة، بحصول عنصر من قوات البيشمركة في اقليم كوردستان العراق على جائزة أفضل فريق تدريب للكلاب لكشف المتفجرات وذلك في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه تم منح جائزة 2024 لأفضل فريق تدريب للكشف عن المتفجرات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى البيشمركة (آرام رشاد) على أساس مهاراته وإخلاصه لعمله.

ومنح الجائزة جرى خلال حفل رفيع المستوى بتاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 في واشنطن العاصمة، بحضور طريفة عزيز، ممثلة حكومة إقليم كوردستان، ومجموعة من كبار المسؤولين العسكريين الأمريكيين، وعدد من أعضاء المنظمات الدولية.

ووفقا للبيان فإن، المقاتل في قوات البيشمركة ينتمي الى وحدة (K9) التابعة لكتيبة الهندسة العسكرية في وزارة شؤون البيشمركة، ويعمل مع كلب يدعى "لوك بومر" منذ أكثر من ست سنوات في عمليات إزالة القنابل والمتفجرات.