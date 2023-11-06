عنصر بيشمركة يُعيد 9 ملايين دينار اضيفت بالخطأ إلى راتبه بأحد مصارف كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، أن احد عناصر قوات البيشمركة عندما تسلم راتبه وجد فيه زيادة بملايين الدنانير، مشيرة إلى أنه قام باعادة المبلغ الزائد إلى المصرف الذي تسلم منه الراتب.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "البيشمركة في مديرية التنسيق والعلاقات النائب ضابط بشدار مغديد حمد اثناء تسلم راتبه من احد مصارف حكومة اقليم كوردستان قبض 9 ملايين دينار زيادة في راتبه فقام على الفور باعادة المبلغ الزائد للمصرف الذي تسلم منه الراتب".

واشار البيان الى ان "البيشمركة فضلا عن التضحية من اجل الارض وحرية الشعب يتمتع دائمآ بخصال النزاهة والوطنية".