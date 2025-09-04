عند قلعتها التاريخية.. أربيل تحتفي بالمولد النبوي (صور)

شفق نيوز- أربيل

شهدت مدينة أربيل، اليوم الخميس، تجمعاً جماهيرياً واسعاً لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث احتشد آلاف المواطنين وسط المدينة وعند قلعتها الأثرية للمشاركة في الفعاليات الدينية والاحتفالية الخاصة بالمناسبة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن "شوارع وأسواق أربيل ازدانت باللافتات والزينة التي عكست معاني هذه المناسبة، حيث شاركت العتبة الحسينية في اربيل الإحتفالات من خلال إقامة موكب لتوزيع الماء والعصائر والحلويات بجوار قلعة أربيل الأثرية".

وحول ذلك، قال المواطن أحمد كريم، أحد الشباب المشاركين، إن "الاحتفال بالمولد النبوي في أربيل له طابع خاص، حيث يجتمع الناس من مختلف الأعمار للتعبير عن محبتهم للنبي".

من جهته، أوضح الشيخ مهند أن "ذكرى المولد النبوي تمثل مناسبة لترسيخ قيم التسامح والسلام التي حملها الرسول للعالمين، وهي فرصة لتعزيز الألفة بين أبناء المجتمع".

فيما عبر عبدالله ومشارك آخو عن سعادته قائلا، إن "الزينة التي غطت الشوارع والأجواء المليئة بالمدائح النبوية تدخل الفرح في قلوب الكبار والصغار، ونشعر كأن المدينة كلها تحتفل معاً".

جاء ذلك بالتزامن مع إحياء المسلمين في بغداد، مساء أمس الأربعاء، ليلة المولد النبوي في جامع أبي حنيفة النعمان بمدينة الأعظمية وسط العاصمة، حيث تعالت الأناشيد الدينية وتزينت أروقة الجامع بالمصلين والزائرين فضلاً عن تزيين البيوت والطرقات والأسواق بالمصابيح والأشرطة الملونة واللافتات التي تحمل معاني هذه المناسبة.

والمولد النبوي هو ذكرى سنوية تصادف يوم مولد النبي محمد بن عبد الله في 12 ربيع الأول، حيث يحتفل به المسلمون في كل عام في بعض الدول الإسلامية ليس باعتباره عيداً بل فرحة بولادة نبيهم.

وتبدأ الاحتفالات الشعبية من بداية شهر ربيع الأول إلى نهايته، وذلك بإقامة مجالس ينشد فيها قصائد مدح النبي، ويكون فيها الدروس من سيرته، وذكر شمائله ويُقدّم فيها الطعام والحلوى، مثل حلاوة المولد.

الجدير بالذكر أن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس الرابع من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري في الدوائر والمؤسسات الرسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي.