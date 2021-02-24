عناصر في قوات البيشمركة ينظمون وقفة إحتجاجية في دهوك

شفق نيوز/ نظم العشرات من عناصر قوات البيشمركة صباح اليوم الأربعاء وقفة إحتجاجية ضد عدم شمولهم بقرار منح ثلاثة رواتب أسوة بالألوية المشتركة في الوزارة.

وتظاهر عناصر من الفوج الأول في اللواء 12 لقوات البيشمركة في دهوك منديين بعدم شمولهم بالقرار، وطالبوا وزارة البيشمركة بمساواة جميع القوات بالمنح والرواتب.

وأعلنت وزارة البيشمركة، يوم الأحد، إطلاق رواتب ثلاثة أشهر متأخرة لمنتسبيها في الألوية المشتركة وعددها 13 لواءً، وفقا لميران بكر السكرتير الصحفي لوزير البيشمركة، في حديث لوكالة شفق نيوز.

وأضاف أن إطلاق هذه الرواتب سيكون بالإعتماد على المنحة المقدمة من امريكا لوزارة البيشمركة.

وبين أن الجانب الأمريكي سيشرف ايضاً على عملية توزيع تلك الرواتب.

وأطلقت واشنطن منحة لوزارة البيشمركة بغية توزيع الرواتب على منتسبيها بسبب تعرقل الإتفاق مع بغداد فيما يخص الموازنة.

وتصل مبالغ المنحة ما بين 20 إلى 25 مليون دولار شهرياً.

وطالب وزير البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان شورش اسماعيل،يوم الثلاثاء بزيادة الاستحقاقات المالية المخصصة من امريكا والتحالف الدولي لقوات البيشمركة وضمان توزيعها بشكل يشمل جميع القوات لتتمكن من مواجهة تهديدات الارهابيين الان وفي المستقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مسؤول مكتب التنسيق الامني الأمريكي في العراق الكولونيل فورهيس ومسؤول مكتب اقليم كوردستان الكولونيل جوليات والوفد المرافق لهما، مسألة الاستحقاقات المالية الخاصة بقوات بيشمركة كوردستان، مطالبا باستمرار وتوسيع المساعدات والمعونات المالية لجميع القوات.