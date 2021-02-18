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عمليتان امنيتان تطيحان بمتاجري ومتعاطي مخدرات في رابرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-18T18:18:40+0000
عمليتان امنيتان تطيحان بمتاجري ومتعاطي مخدرات في رابرين

شفق نيوز/ أعلنت مديرية آسايش (امن) ادارة رابرين في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن اعتقال 18 شخصاً بينهم تجار مخدرات وبحوزتهم كميات من الحبوب المخدرة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قوة من اسايش رابرين ولمنع انتشار والاتجار بالمواد المخدرة نفذت، اليوم، عملية أمنية تمكنت خلالها من اعتقال ثلاثة متهمين بمتاجرة المخدرات وبحوزتهم 1 كيلوغرام من المواد المخدرة من نوع الشيشة والكريستال وكمية من الحبوب المخدرة.

واضاف البيان انه في عملية اخرى تمكنت قوات الاسايش في قلعة دزة مركز اسايش زاراوه، من اعتقال 15 متهماً جميعهم من متعاطي المواد المخدرة، لافتا الى فتح ملف تحقيق مع جميع المتهمين وسيقدمون الى القانون في اقرب وقت، حسب تعبير البيان.

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