عملية نصب وأحتيال تهز السليمانية

شفق نيوز/ استفاقت مدينة السليمانية، اليوم السبت، على تداعيات عملية نصب واحتيال، مازالت غير مكتملة الصورة، وتدور حولها روايات عدة.

العملية كشف عن تفاصيلها، المستقيل من برلمان كوردستان علي حمه صالح، لوكالة شفق نيوز، حيث لفت إلى أن شخصاً قام بأخذ مبلغ 100 مليون دولار من تجار العملة في سوق البورصة في السليمانية بحجة تداولها والعمل بها، وفي المقابل يعطي أرباحاً لأصحاب رؤوس الأموال، لكنهم تفاجئوا، بأن الشخص المعني أبلغهم أنه لا يمتلك ما يعطيهم من حقوقهم وأموالهم التي اودعوها له.

وأضاف حمه صالح ان هذا الشخص موجود في كوردستان، وضحايا عمليته لن يقبلوا على تقديم شكاوى على ما يبدو كونهم لا يعولون على الإجراءات القانونية، حيث سيحكم باسترجاع أموالهم على مدى طويل جدا.

وأوضح أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، حيث حدثت مسبقاً عمليات لسرقة رؤوس أموال المواطنين في أسواق اقليم كوردستان،

وبدوره أكد المتحدث باسم سوق البورصة جبار كَوران لوكالة شفق نيوز، وقوع الحادثة، لكنه ذكر ان المبلغ الذي يتحدث عنه النائب المستقيل كبير جدا، وبحسب معلوماتنا فإن المبلغ لا يتجاوز 10 ملايين دولار تضاف لها الارباح المتفق عليها.

وبشأن تفاصيل الحادث، بيّن كَوران ان المبلغ الذي أخذ من تجار العملة كان بصفة مساهمة ضمن مشروع "بوينت تو بوينت" الخاص بكاميرات مراقبة سرعة المركبات، والحادثة وقعت قبل قرابة ثلاثة أشهر، مؤكدا ان هذا المبلغ لم يؤخذ فقط من تجار العملة في سوق البورصة بل من اشخاص اخرين بصفة "المساهمة" في المشروع.

أما شرطة محافظة السليمانية فقد أكدت وعلى لسان المتحدث الرسمي لها سركوت احمد لوكالة شفق نيوز، ان الشرطة لا تمتلك معلومات دقيقة بشأن الحادث، أو ما تحدث به النائب المستقيل، كونه لم يذكر اسم من قام بسحب الأموال ولا تاريخ القضية لكن هنالك دعوى قضائية مقدمة من عدد من المواطنين بتهمة النصب والاحتيال، لكن لانستطيع ان نؤكد و ننفي هذا الموضوع كوننا لانعرف من هو المقصود.