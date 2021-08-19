عملية سرقة تنتهي باصابة منفذيها بجروح بعد مطاردتهم في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان يوم الخميس بإصابة ثلاثة أشخاص بينهم امرأة خلال تنفيذهم لعملية سرقة في ناحية "رزكاري" التابعة لقضاء كلار.

وقال مدير اعلام الشرطة المقدم الحقوقي علي جمال قدوري في بيان اليوم، إن رجلين وامرأة توجهوا في الليلة الماضية في مركز الناحية المذكورة إلى منزل شخص يمتهن بيع غاز الطهي، وكان قد ركن سيارته المحملة بأسطوانات الغاز أمام باب المنزل، مبينا أن اولئك الأشخاص سرقوا عددا من تلك الأسطوانات فيما شعر رب المنزل بهم ليفروا من بعدها.

وأوضح أن صاحب المنزل تشبث بالسيارة التي كان يستقلها السارقون لكي لا يفروا، مشيرا إلى أن المتهمين وبعد إيذائهم لصاحب المنزل القوا به من السيارة.

كما نوه المقدم الحقوقي قدوري إلى ان المتهمين توجهوا بعدها وبسرعة فائقة بالعجلة التي يستقلونها نوع "واز" إلى شارع قضاء كفري لتنقلب بهم ويصابوا بجروح، مشيرا إلى أن صاحب المنزل أُصيب بجروح بليغة نقل على إثرها إلى مستشفى السليمانية لتلقي العلاج.

مدير اعلام الشرطة تابع بالقول إن اثنين من المتهمين وهما رجل وامرأة تلقوا العلاج في مستشفى "الشهيد هـژار" في "كلار" وتم توقيفهما بموجب المادة 446 + 23 من قانون المرور.