عملية إخماده استغرقت 30 ساعة .. حريق ضخم يأتي على 3 آلاف دونم في السليمانية

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية، يوم الأحد، باحتراق قرابة 3 آلاف دونم من المساحات الطبيعية في بلدة "نالپاريز" التابعة لقضاء بينجوين، مؤكدة أن عملية إخماده استغرقت 30 ساعة متواصلة لوعورة المنطقة.

وقالت المديرية في بيان، إنه في 21 من شهر تموز الجاري تم إبلاغها باندلاع حريق في جبل "قايه" في حدود قرية "سي ماله" لتصل على الفور دوريات مركز شرطة الغابات و البيئة في "نالپاريز" إلى مكان الحادث، مضيفة أنه بعد الكثير من الجهود، وبعد منتصف الليل بمساعدة قسم من إدارة شرطة الغابات والبيئة في "بينجوين" تم التمكن من السيطرة على الحريق.

واستدرك البيان أنه بسبب وعورة المنطقة والجبال العالية والوديان العميقة، وجراء الانبعاثات من الحرائق المشتعلة بالاخشاب وصلت الحرائق إلى قرى (یاسامال و کورميو).

ووفقا للبيان فإن بعد يوم 22 من شهر تموز، وصلت كوادر مركز شرطة الغابات في "نالپاريز" للاطفاء والسيطرة على الحريق، بمشاركة كوادر قسم شرطة الغابات والبيئة في بينجوين تمكنوا من السيطرة الكاملة على الحريق الذي استمر لمدة 30 ساعة.

واشار البيان إلى أنه الحريق نتج عن احتراق 3000 دونم من الأشجار الطبيعية والحشائش والأدغال من دون معرفة سبب اندلاع الحريق.