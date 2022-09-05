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عملا بالشفافية.. الثروات الطبيعية الكوردستانية تعمل على انشاء موقع الكتروني لعرض الإيرادات النفطية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-05T16:21:21+0000
عملا بالشفافية.. الثروات الطبيعية الكوردستانية تعمل على انشاء موقع الكتروني لعرض الإيرادات النفطية

شفق نيوز / ‏أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عزمها إنشاء موقع إلكتروني لعرض إيراداتها من النفط شهرياً، مبينة أنه سيسهم في زيادة نسبة الشفافية بعمل الوزارة.

‏وقال وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان كمال محمد لوكالة شفق نيوز إن "إنشاء هذا الموقع الإلكتروني ‏سيكون لعرض البيانات والمعلومات الكاملة عن قطاع النفط ‏والغاز في اقليم كوردستان‏ ‏إضافة إلى تعريف الشركات النفطية الأجنبية بهذا القطاع ".

‏وأضاف محمد أن "هذا المشروع سيساعد أيضا في زيادة نسبة الشفافية بعمل الوزارة من خلال معرفة إحصائيات الإيرادات الحقيقية ‏‏لقطاع ‏النفط في كوردستان".

‏وأكد محمد ‏أن "العمل جارٍ في الوقت الحالي مع الجهات المعنية لإنشاء هذا الموقع الإلكتروني وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي عند الانتهاء منه".

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