عملا بالشفافية.. الثروات الطبيعية الكوردستانية تعمل على انشاء موقع الكتروني لعرض الإيرادات النفطية

شفق نيوز / أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، عزمها إنشاء موقع إلكتروني لعرض إيراداتها من النفط شهرياً، مبينة أنه سيسهم في زيادة نسبة الشفافية بعمل الوزارة.
وقال وزير الثروات الطبيعية في اقليم كوردستان كمال محمد لوكالة شفق نيوز إن "إنشاء هذا الموقع الإلكتروني سيكون لعرض البيانات والمعلومات الكاملة عن قطاع النفط والغاز في اقليم كوردستان إضافة إلى تعريف الشركات النفطية الأجنبية بهذا القطاع ".
وأضاف محمد أن "هذا المشروع سيساعد أيضا في زيادة نسبة الشفافية بعمل الوزارة من خلال معرفة إحصائيات الإيرادات الحقيقية لقطاع النفط في كوردستان".
وأكد محمد أن "العمل جارٍ في الوقت الحالي مع الجهات المعنية لإنشاء هذا الموقع الإلكتروني وسيتم الإعلان عنه بشكل رسمي عند الانتهاء منه".