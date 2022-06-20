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عمرها 16 عاماً.. تحرير مختطفة ايزيدية من مخيم الهول

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-20T13:47:34+0000
عمرها 16 عاماً.. تحرير مختطفة ايزيدية من مخيم الهول

شفق نيوز / أعلن مكتب شؤون المختطفين الايزديين في دهوك، يوم الاثنين، تحرير فتاة ايزدية من مخيم الهول في سوريا.

وقال مسؤول المكتب حسين كورو، لوكالة شفق نيوز، إن "الفتاة الايزدية (روستينا حجي باجو) ذي 16 عاماً نجت من الاختطاف من مخيم الهول بسوريا، وستصل إلى إقليم كوردستان قريباً".

وأضاف كورو، أن "عمليات البحث عن المختطفين والمختطفات مستمرة وخاصة في مخيم الهول ومناطق أخرى داخل الأراضي السورية".

وعن دور الحكومة العراقية في عملية إنقاذ المختطفين والمختطفات، لفت كورو، إلى أن "الحكومة الاتحادية لم تقم بدورها تجاه إنقاذ المختطفين والمختطفات"، مردفاً بالقول: "طلبنا منهم المساعدة مرات عدة، إلا أن لغاية الآن لم تقم بغداد بأي خطوة".

وأكد حسين كورو "تحرير أكثر من 3500 شخص من نساء وأطفال من أصل 6400 إيزيدي خطفوا من قبل مسلحي داعش أثناء اجتياحهم مناطق سنجار عام 2014".

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