عمرها 103 أعوام.. "روبي علي"  أكبر حجاج بيت الله سناً من جبال كوردستان

شفق نيوز/ فرحتُ جدا بحصولي على فرصة الحج بعد ثلاثة أعوام من الرفض بسبب العمر.. هكذا عبرت المسنة الكوردية "رابي علي" عن فرحتها لأداء مناسك الركن الخامس في الإسلام، وذلك بعد قرن و3 أعوام من عمرها.

وتعيش "رابي علي" في منزل عتيق في مرتفعات جبال إقليم كوردستان، وتحديدا بقضاء جومان، ويطل منزلها على أعلى قمة جبلية في العراق وهو جبل "حصاروست" في المثلث الحدودي العراقي التركي الإيراني.

وقالت الحاجة رابين علي لقناة "العربية"، "فرحت جدا بحصولي على فرصة الحج بعد ثلاثة أعوام من الرفض بسبب العمر أو لأسباب أخرى، وأخيرا سأسافر لأداء فريضة الحج وزيارة الديار المقدسة والحمدلله".

وأكد المسؤول الإعلامي لبعثة الحج في إقليم كوردستان، كاروان ستوني لـ"العربية" أن المسنة رابي علي هي أكبر حجاج بيت الله سنا في إقليم كوردستان العراق، وأنها حصلت على موافقة الحج بعد رفع السلطات السعودية شرط العمر عن الراغبين لحج بيت الله الحرام.

ووثقت قناة "العربية" صورة المسنة رابي علي وهي تحمل هويتها الثبوتية ومثبت فيها تاريخ ميلادها "الأول من الشهر السابع لعام 1920".

وقالت "العربية" إنها رافقت قافلة الحجيج من مناطق شمالي أربيل حيث سكن المسنة في قريتها وحتى قاعة مطار أربيل قبل توجهها جوا إلى الديار المقدسة في السعودية.