عمرها يتجاوز 200 عام.. قطع شجرة نادرة يثير استياءً في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية، يوم الثلاثاء، اعتقال شخص متهم بقطع شجرة طبيعية يزيد عمرها عن 200 عام في منطقة برزنجة، مبينة أن "الجريمة البيئية أثارت استياءً واسعاً نظراً لقيمة الشجرة التاريخية والبيئية".

وبحسب بيان صادر عن المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن الشرطة تلقت معلومات تفيد بقطع الشجرة، وعلى إثر ذلك باشرت مفارز شرطة الغابات في برزنجة تحقيقاتها التي أسفرت عن اعتقال أحد المتورطين في الحادثة.

وأوضح البيان أن الشجرة تنتمي إلى فئة الأشجار ذات العمر الطويل والنادرة، وتعدّ من الأشجار المصنفة ذات الأهمية البيئية العالية، نظراً لدورها في التوازن البيئي والمحافظة على النظام الإيكولوجي.

وأكدت المديرية أن المتهم يخضع حالياً للتحقيق وسيتم تقديمه إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، مشددة على التزامها بحماية الموارد الطبيعية وملاحقة المتورطين في الجرائم البيئية التي تهدد التنوع الطبيعي في المنطقة.

وتشتهر منطقة برزنجة بتنوعها البيئي ووجود أشجار طبيعية نادرة، يعود بعضها إلى مئات السنين، مما يجعلها جزءاً من التراث البيئي في إقليم كوردستان، ومع تزايد الجرائم البيئية، تسعى السلطات المحلية إلى تعزيز جهود حماية البيئة من خلال تطبيق قوانين صارمة وملاحقة المتورطين في الإضرار بالموارد الطبيعية.